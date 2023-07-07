Владимир Тарасенко был замечен на рейсе, который летел в Даллас
Российского нападающего Владимира Тарасенко заметили в самолете, который летел в Даллас.
Фотография игрока в самолете разместил в своем Twitter-аккаунте пользователь под ником Hamilton the Pig.
Владимир Тарасенко.
Фото Hamilton the Pig, Соцсети
Ранее сообщалось, что 31-летний хоккеист отклонил предложения от нескольких клубов НХЛ и сменил агента.
Тарасенко выступал за «Сент-Луис» с 2013 года, в феврале 2023 года игрока обменяли в «Рейнджерс». После завершения сезона-2022/23 россиянин стал свободным агентом.
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|0
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|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
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|Миннесота
|0
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|Нэшвилл
|0
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|0
|0
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|Сент-Луис
|0
|0
|0
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|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
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|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
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|0
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|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
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|Сан-Хосе
|0
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