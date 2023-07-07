Владимир Тарасенко был замечен на рейсе, который летел в Даллас

Российского нападающего Владимира Тарасенко заметили в самолете, который летел в Даллас.

Фотография игрока в самолете разместил в своем Twitter-аккаунте пользователь под ником Hamilton the Pig.

Владимир Тарасенко. Фото Hamilton the Pig, Соцсети

Ранее сообщалось, что 31-летний хоккеист отклонил предложения от нескольких клубов НХЛ и сменил агента.

Тарасенко выступал за «Сент-Луис» с 2013 года, в феврале 2023 года игрока обменяли в «Рейнджерс». После завершения сезона-2022/23 россиянин стал свободным агентом.