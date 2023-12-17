Мирошниченко забил восьмой гол в сезоне АХЛ

«Херши Беарс» на своем льду обыграл «Лаваль Рокетс» в матче регулярного чемпионата АХЛ — 7:1.

Форвард хозяев Иван Мирошниченко забросил третью шайбу хозяев, реализовав большинство.

«Херши Беарс», фарм-клуба «Вашингтона», возглавляет турнирную таблицу Атлантического дивизиона АХЛ, набрав 42 очка в 27 играх, «Лаваль Рокетс» занимает 7-е место в Северном дивизионе с 19 очками в 25 играх.

19-летний Мирошниченко провел 26 игр в АХЛ-2023/24, набрал 15 (8+7) очков.