Российский нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев признан лучшим игроком матча регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (6:4). На его счету три голевые передачи.

Второй звездой встречи стал нападающий «Канадиенс» Еспери Котканиеми, набравший 2 (1+1) очка, а замкнул тройку форвард «Дэвилз» Трэвис Зэйджак, забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.

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