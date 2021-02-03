Дубль Дворака не спас «Аризону» от поражения в матче с «Сент-Луисом»

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Аризону» (4:3).

Победную шайбу в начале третьего периода забросил нападающий «блюзсменов» Райан О`Райлли, у гостей дублем отличился форвард Кристиан Дворак.

Российский форвард хозяев Иван Барбашев провел на площадке чуть больше 12 минут и результативными действиями не отличился.

После этой победы «Сент-Луис» лидирует в Западной конференции с 15 очками, «Флорида» осталась второй в Центральном дивизионе (11 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Аризона» — 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Голы: Дворак — 4 (Питлик, Каджула), 10:15 — 0:1. Хоффман — 2 (Парэйко, Блэй), 17:25 — 1:1. Фольк — 3 (Блэй, Данн), 23:54 — 2:1. Дворак — 5 (бол., Шмолц , Кессел), 26:25 — 2:2. Данн — 3 (Шворц, Киру), 31:45 — 3:2. О`Райлли — 2 (Киру, Парэйко), 41:44 — 4:2. Шмолц — 4 (Гарлэнд, Кессел), 57:21 — 4:3.

Вратари: Биннингтон — Кюмпер (56:53 — 57:21, 57:48).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 32 (12+14+6) — 33 (11+7+15).

Наши: Барбашев (12.18/0/0) — -.

3 февраля. Сент-Луис. Enterprise Center