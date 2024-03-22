Гонка бомбардиров НХЛ: Кучеров увеличил отрыв от Маккиннона до пяти очков

Форвард «Тампы» Никита Кучеров оформил четыре результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (4:1).

Теперь на счету 30-летнего россиянина 122 (41+81) очка в сезоне: он опережает форварда «Колорадо» Натана Маккинона на пять очков. 28-летний канадец набрал 117 (42+75) очков и идет вторым в гонке бомбардиров.

На третьем месте форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, у которого 112 (26+86) очков.