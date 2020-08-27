Голы Кучерова и Сергачева помогли «Тампе-Бэй» разгромить «Бостон»

«Тампа-Бэй» обыграла «Бостон» (7:1) в матче второго раунда плей-офф НХЛ. Команда повела в серии со счетом 2-1.

В составе победителей голами отметились россияне Михаил Сергачев и Никита Кучеров. Сергачев также записал в свой актив две результативные передачи, а Кучеров — три.

Также забивали Ондржей Палат, Ярни Гурд, Алекс Киллорн (дважды) и Брэйден Пойнт. У «Бостона» шайба в активе Брэда Маршана. Весь матч в составе «Тампы» провел российский вратарь Андрей Василевский.

Следующая игра состоится 29 августа.

НХЛ

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Восточная конференция

1/2 финала

Третий матч

«Бостон» — «Тампа-Бэй» — 1:7 (0:2, 1:4, 0:1)

Счет в серии: 1-2