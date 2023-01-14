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Сегодня, 11:29

Голкипер «Вегаса» Ленер подал заявление о банкротстве

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Вегаса» Робин Ленер и его жена Доня 30 декабря 2022 года подали заявление о банкротстве, сообщает Sinbin.vegas.

По данным источника, в документах о банкротстве говорится, что Ленер является владельцем компании RL Exotics LLC, управляющей фермой рептилий в Плато, штат Миссури, которая является действующим бизнесом с 3 сотрудниками, и которая требует затрат на содержание животных.

Также утверждается, что долги Ленера основаны на деловых долгах, которые были взяты, чтобы обеспечить финансирование бизнеса или инвестиций. Адвокат, представляющий интересы швейцарского хоккеиста, сообщил, что о подаче заявления о банкротстве были уведомлены как юрист команды «Голден Найтс», так и кредиторы.

Согласно публичному заявлению, Ленер оценивает стоимость своих активов в 1-10 миллионов долларов, а обязательства перед кредиторами — в 10-50 миллионов евро.

Отмечается, что впервые вратарь «Вегаса» был связан с рептилиями в 2017 году, когда он, приобрел коллекцию экзотических змей за 1,2 миллиона долларов.

31-летний Ленер пропускает весь сезон НХЛ-2022/23 из-за операции по поводу травмы бедра. В минувшем сезоне он провел за «Голден Найтс» 44 матча в лиге, совершив один шатаут и отражая 90,7 процентов бросков.

Источник: Sinbin.vegas
Робин Ленер
ХК Вегас Голден Найтс
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5 Питтсбург 41 21 20 48
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4 Сент-Луис 43 21 22 45
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6 Колорадо 40 20 20 43
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8 Чикаго 40 11 29 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 43 28 15 58
2 Лос-Анджелес 45 25 20 56
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4 Калгари 43 20 23 49
5 Эдмонтон 44 23 21 49
6 Ванкувер 41 17 24 37
7 Сан-Хосе 44 13 31 34
8 Анахайм 43 12 31 28
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Эдмонтон

 44 82
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

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 42 66
Никита Кучеров

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Тампа-Бэй

 40 61
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Бостон

 41 32
Тэйдж Томпсон

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Филип Густавссон

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