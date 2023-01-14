«Нэшвилл» вернул Аскарова в фарм-клуб после дебютного матча россиянина в НХЛ

«Нэшвилл» вернул российского вратаря Ярослава Аскарова в фарм-клуб «Милуоки», выступающий в АХЛ.

11 января 20-летний голкипер был вызван в состав «Предаторз», 13 января он дебютировал в НХЛ в матче против «Монреаля» (3:4) и отразил 31 из 35 бросков.

Аскаров был выбран «Нэшвиллом» под 11-м номером драфта НХЛ-2020.