Голкипер Хелльберг прошел драфт отказов и может присоединиться к «Детройту»

Голкипер Магнус Хелльберг 14 апреля прошел процедуру драфта отказов. Теперь он может присоединиться к «Детройту», сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Накануне стало известно, что 31-летний швед подписал контракт с «Детройтом» на один год.

Хелльберг выступал за «Сочи» в сезоне КХЛ-2021/22. Вратарь провел 37 матчей в регулярном чемпионате лиги, в среднем за игру отражая 91,7 процентов бросков при коэффициенте надежности 2,42.

Хелльберг также выступал в КХЛ за СКА и «Куньлунь».