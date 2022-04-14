Нападающий Веронно подписал контракт с «Сан-Хосе»

Нападающий Макс Веронно подписал контракт с «Сан-Хосе». Соглашение рассчитано на один год, сообщает сайт клуба.

В прошедшем сезоне 26-летний Веронно выступал в Швеции за «Лександ». Он набрал 60 (34+26) очков в 51 матче.

Ранее Веронно уже выступал в НХЛ за «Оттаву» и «Торонто». Всего в лиге канадский форвард провел 16 матчей и набрал 4 (2+2) очка.