Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Чикаго»

«Колорадо» обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). Для «Эвеланш» это вторая победа кряду.

В середине второго периода голом отметился российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин. Это его вторая заброшенная шайба в этом сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Колорадо» — 2:5 (1:3, 1:2, 0:0)

Голы: Маккиннон — 16 (Комфер), 0:59 — 0:1. Грэйвс — 3 (Нието, Маккиннон), 3:17 — 0:2. Смит — 1 (Карпентер), 9:14 — 1:2. Макар — 8 (бол., Маккиннон, Комфер), 12:20 — 1:3. Ничушкин — 2, 29:45 — 1:4. Комфер — 3 (Маккиннон), 31:26 — 1:5. Кейн — 13 (Тэйвз, Саад), 39:56 — 2:5.

Вратари: Кроуфорд — Францоуз.

Штраф: 13 — 9.

Броски: 36 (10+19+7) — 23 (7+7+9).

Наши: — - Задоров (23.11/1/0), Каменев (11.12/1/-1), Ничушкин (17.36/4/+1).

29 ноября. Чикаго. United Center.

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