Гол Кузнецова принес "Вашингтону" победу над "Калгари"

"Вашингтон" на своем льду обыграл "Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3). "Кэпиталз" прервал семиматчевую серию поражений.

Победную шайбу в концовке третьего периода забросил российский нападающий Евгений Кузнецов. Также на его счету в этой игре голевая передача.

Напомним, Александр Овечкин эту встречу пропустил из-за дисквалификации за отказ от участия в Матче звезд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Калгари" - 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Голы: Дауд - 5 (Карлсон, Кемпны), 3:00 - 1:0. Баклунд - 13, 17:37 - 1:1. Яшкин - 2 (Эллер, Орпик), 19:24 - 2:1. Уилсон - 14 (Врана, Кузнецов), 20:54 - 3:1. Хэтэуэй - 6 (Райан, Броди), 22:17 - 3:2. Линдхольм - 22 (Годро, Броди), 52:01 - 3:3. Кузнецов - 10 (бол., Оши, Бэкстрем), 59:03 - 4:3.

Вратари: Холтби - Смит (59:16).

Штраф: 11 - 13.

Броски: 40 (13+16+11) - 30 (13+7+10).

Наши: Кузнецов (24.36/6/0), Орлов (18.29/2/0) - -.

2 февраля. Вашингтон. Capital One Arena.