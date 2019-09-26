Гол Каменева помог «Колорадо» обыграть «Вегас»
07:35
«Вегас» проиграл «Колорадо» в контрольном матче (1:4). Российский нападающий «Эвеланш» Владислав Каменев отметился голом.
НХЛ
Контрольный матч
«Вегас» — «Колорадо» — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
Голы: Колверт — 1 (Тайнан, Ринуф), 10:38 — 0:1. Каменев — 1 (Грир, Колверт), 21:37 — 0:2. О`Коннор — 1 (бол., Дрис, Росен), 30:52 — 0:3. Мегна — 3, 48:33 — 0:4. Браун — 1 (Маккензи), 59:42 — 1:4.
Вратари: Суббан — Францоуз.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 17 (6+5+6) — 32 (6+15+11).
Наши: Зыков (15.05/1/0) — Каменев (18.00/4/0), Ничушкин (18.06/1/+1).
26 сентября. Парадайс. T-Mobile Arena.