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Сегодня, 10:23

Массовая драка в матче НХЛ. Участвовали даже вратари. Видео

В матче «Детройт» — «Миннесота» произошла массовая драка хоккеистов с участием вратарей
Роман Шишов
Корреспондент
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Детройт» — «Миннесота» (5:6 Б) произошла массовая драка.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Детройт» — «Миннесота» (5:6 Б) произошла массовая драка.

Настоящий хаос начался сразу по окончании второго периода, когда игроки сцепились пятерка на пятерку. Голкиперы при этом также стали активными участниками потасовки.

Первый удар щитком совершил как раз вратарь «Детройта» Алекс Неделькович, который, веротяно, был недоволен слишком активными действиями соперника на своем пятаке.

По итогам драки удаления получили пять игроков, в том числе голкипер «Миннесоты» Кэмерон Талбо, покинувший свои ворота, чтобы подраться с Недельковичем.

В концовке периода на льду начался хаос — и снова жара была у ворот Недельковича.

ХК Детройт Ред Уингз
ХК Миннесота Уайлд
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2 Питтсбург 58 34 24 77
3 Рейнджерс 58 36 22 77
4 Вашингтон 59 31 28 72
5 Коламбус 58 28 30 59
6 Айлендерс 54 22 32 52
7 Нью-Джерси 58 21 37 47
8 Филадельфия 57 18 39 46
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 58 40 18 85
2 Тампа-Бэй 57 37 20 80
3 Торонто 58 37 21 79
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5 Детройт 58 24 34 55
6 Оттава 57 21 36 47
7 Баффало 59 19 40 46
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2 Сент-Луис 57 33 24 73
3 Миннесота 56 34 22 71
4 Нэшвилл 57 33 24 70
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6 Виннипег 58 26 32 62
7 Чикаго 59 21 38 50
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Тихоокеанский дивизион И В П О
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3 Вегас 59 32 27 68
4 Эдмонтон 58 31 27 66
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6 Анахайм 60 27 33 63
7 Сан-Хосе 57 25 32 57
8 Сиэтл 60 17 43 40
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Торонто – Аризона
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 6 : 3
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Калгари – Тампа-Бэй
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