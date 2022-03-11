Массовая драка в матче НХЛ. Участвовали даже вратари. Видео
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Детройт» — «Миннесота» (5:6 Б) произошла массовая драка.
Настоящий хаос начался сразу по окончании второго периода, когда игроки сцепились пятерка на пятерку. Голкиперы при этом также стали активными участниками потасовки.
Первый удар щитком совершил как раз вратарь «Детройта» Алекс Неделькович, который, веротяно, был недоволен слишком активными действиями соперника на своем пятаке.
По итогам драки удаления получили пять игроков, в том числе голкипер «Миннесоты» Кэмерон Талбо, покинувший свои ворота, чтобы подраться с Недельковичем.
В концовке периода на льду начался хаос — и снова жара была у ворот Недельковича.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|57
|40
|17
|85
|2
|Питтсбург
|58
|34
|24
|77
|3
|Рейнджерс
|58
|36
|22
|77
|4
|Вашингтон
|59
|31
|28
|72
|5
|Коламбус
|58
|28
|30
|59
|6
|Айлендерс
|54
|22
|32
|52
|7
|Нью-Джерси
|58
|21
|37
|47
|8
|Филадельфия
|57
|18
|39
|46
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|58
|40
|18
|85
|2
|Тампа-Бэй
|57
|37
|20
|80
|3
|Торонто
|58
|37
|21
|79
|4
|Бостон
|58
|35
|23
|75
|5
|Детройт
|58
|24
|34
|55
|6
|Оттава
|57
|21
|36
|47
|7
|Баффало
|59
|19
|40
|46
|8
|Монреаль
|57
|15
|42
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|59
|41
|18
|87
|2
|Сент-Луис
|57
|33
|24
|73
|3
|Миннесота
|56
|34
|22
|71
|4
|Нэшвилл
|57
|33
|24
|70
|5
|Даллас
|56
|32
|24
|67
|6
|Виннипег
|58
|26
|32
|62
|7
|Чикаго
|59
|21
|38
|50
|8
|Аризона
|57
|18
|39
|40
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|57
|35
|22
|77
|2
|Лос-Анджелес
|59
|32
|27
|72
|3
|Вегас
|59
|32
|27
|68
|4
|Эдмонтон
|58
|31
|27
|66
|5
|Ванкувер
|58
|29
|29
|64
|6
|Анахайм
|60
|27
|33
|63
|7
|Сан-Хосе
|57
|25
|32
|57
|8
|Сиэтл
|60
|17
|43
|40
|11.03
|03:00
|
Баффало – Вегас
|3 : 1
|11.03
|03:00
|
Бостон – Чикаго
|4 : 3
|11.03
|03:00
|
Детройт – Миннесота
|5 : 6 Б
|11.03
|03:00
|
Каролина – Колорадо
|2 : 0
|11.03
|03:00
|
Нью-Джерси – Виннипег
|1 : 2
|11.03
|03:00
|
Оттава – Сиэтл
|4 : 3 ОТ
|11.03
|03:00
|
Торонто – Аризона
|4 : 5 ОТ
|11.03
|03:00
|
Флорида – Филадельфия
|6 : 3
|11.03
|03:30
|
Айлендерс – Коламбус
|6 : 0
|11.03
|04:00
|
Нэшвилл – Анахайм
|4 : 1
|11.03
|04:00
|
Сент-Луис – Рейнджерс
|6 : 2
|11.03
|05:00
|
Калгари – Тампа-Бэй
|4 : 1
|11.03
|06:30
|
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
|3 : 4 ОТ
|И
|О
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|58
|82
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|57
|81
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|58
|79
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|55
|44
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|58
|38
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|58
|38
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|38
|2.02
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|27
|2.06
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|45
|2.09