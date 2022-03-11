Массовая драка в матче НХЛ. Участвовали даже вратари. Видео

В матче «Детройт» — «Миннесота» произошла массовая драка хоккеистов с участием вратарей

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Детройт» — «Миннесота» (5:6 Б) произошла массовая драка.

Настоящий хаос начался сразу по окончании второго периода, когда игроки сцепились пятерка на пятерку. Голкиперы при этом также стали активными участниками потасовки.

Первый удар щитком совершил как раз вратарь «Детройта» Алекс Неделькович, который, веротяно, был недоволен слишком активными действиями соперника на своем пятаке.

По итогам драки удаления получили пять игроков, в том числе голкипер «Миннесоты» Кэмерон Талбо, покинувший свои ворота, чтобы подраться с Недельковичем.

В концовке периода на льду начался хаос — и снова жара была у ворот Недельковича.