У защитника «Далласа» обнаружен мононуклеоз. Он выбыл на неопределенный срок

У защитника «Далласа» Миро Хейсканена был обнаружен мононуклеоз, информирует пресс-служба клуба.

23-летний хоккеист выбыл на неопределенный срок. Он не выходил на лед с 2 марта.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ Хейсканен принял участие в 52 матчах, в которых забросил четыре шайбы и отдал 25 голевых передач.

Мононуклеоз — острое вирусное заболевание, которое характеризуется лихорадкой, поражением зева, лимфатических узлов, печени, селезенки и характерными изменениями состава крови.