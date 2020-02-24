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Гол Барбашева помог «Сент-Луису» обыграть «Миннесоту»

06:14
Иван Барбашев. Фото nhl.com
Иван Барбашев. Фото nhl.com
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«Сент-Луис» выиграл у «Миннесоты» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей четвертую шайбу забросил российский нападающий Иван Барбашев.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Сент-Луис» — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Голы: Киру — 4 (Сканделла, Парэйко), 11:03 — 0:1. Шенн — 21 (Шворц), 14:43 — 0:2. Фолиньо — 10 (Гринуэй, Эрикссон Эк), 21:43 — 1:2. Сундквист — 12, 29:28 — 1:3. Барбашев — 10 (мен., Сундквист), 45:04 — 1:4.

Вратари: Дубник — Биннингтон.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 33 (9+11+13) — 26 (10+10+6).

Наши: — - Барбашев (14.01/1/+1).

24 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

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