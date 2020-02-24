Гол Барбашева помог «Сент-Луису» обыграть «Миннесоту»
06:14
«Сент-Луис» выиграл у «Миннесоты» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе победителей четвертую шайбу забросил российский нападающий Иван Барбашев.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Сент-Луис» — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
Голы: Киру — 4 (Сканделла, Парэйко), 11:03 — 0:1. Шенн — 21 (Шворц), 14:43 — 0:2. Фолиньо — 10 (Гринуэй, Эрикссон Эк), 21:43 — 1:2. Сундквист — 12, 29:28 — 1:3. Барбашев — 10 (мен., Сундквист), 45:04 — 1:4.
Вратари: Дубник — Биннингтон.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 33 (9+11+13) — 26 (10+10+6).
Наши: — - Барбашев (14.01/1/+1).
24 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center.
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