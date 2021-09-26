Годро хочет отложить переговоры с «Калгари» по новому контракту
22:18
«Калгари» ведет переговоры с форвардом Джонни Годро по поводу подписания нового контракта. Однако хоккеист хочет взять паузу в переговорах и вернуться к этому вопросу ближе к окончанию сезона, утверждает TSN.
У 27-летнего американца остался еще год по действующему соглашению с кэпхитом 6,75 миллиона долларов.
28 июля в контракте игрока вступил в силу пункт об ограничении на обмен. По его условиям Годро может быть обменян только в пять команд по своему выбору.
Годро выступает за «Флэймз» с 2014 года. В минувшем сезоне он набрал 48 (19+29) очков в 56 матчах.
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