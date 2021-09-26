«Сан-Хосе» получил несколько предложений по обмену Гертла

Нападающий «Сан-Хосе» Томаш Гертл пока не спешит подписывать новый контракт с клубом. «Акулы» могут обменять 27-летнего чеха по ходу сезона и уже получили несколько предложений от других клубов НХЛ, сообщает San Jose Hockey Now.

Однако пока генеральный менеджер «Шаркс» не собирается расставаться с 27-летним чехом.

В минувшем сезоне Гертл занял второе место в списке лучших бомбардиров команды, набрав 43 (19+24) балла в 50 играх. Его контракт с зарплатой 5,625 миллиона долларов рассчитан еще на сезон.