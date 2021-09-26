«Сан-Хосе» получил несколько предложений по обмену Гертла
22:53
Нападающий «Сан-Хосе» Томаш Гертл пока не спешит подписывать новый контракт с клубом. «Акулы» могут обменять 27-летнего чеха по ходу сезона и уже получили несколько предложений от других клубов НХЛ, сообщает San Jose Hockey Now.
Однако пока генеральный менеджер «Шаркс» не собирается расставаться с 27-летним чехом.
В минувшем сезоне Гертл занял второе место в списке лучших бомбардиров команды, набрав 43 (19+24) балла в 50 играх. Его контракт с зарплатой 5,625 миллиона долларов рассчитан еще на сезон.
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