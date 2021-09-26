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«Торонто» не рассматривает варианты обмена Михеева

22:08
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«Торонто» не планирует обменивать российского форварда Илью Михеева, сообщает журналист Джеймс Миртл.

Ранее появилась информация, что россиянин обратился к руководству канадской команды с просьбой об обмене. Контракт Михеева со средней зарплатой 1,645 миллиона долларов действует до конца следующего сезона.

В сезоне-2020/21 Михеев принял участие в 61 матче в рамках регулярного чемпионата и плей-офф, в которых набрал 17 (7+10) очков.

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Иван Шитик все материалы автора

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