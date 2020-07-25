Главный тренер «Вашингтона» подчеркнул, что у Самсонова нет коронавируса
22:23
Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден отказался рассказывать, когда и как голкипер Илья Самсонов получил травму. Однако он отдельно подчеркнул, что россиянин не болеет коронавирусом, сообщает сайт НХЛ.
— Это не положительный тест на COVID, это травма, — уточнил Рирден. — На данный момент я могу рассказать только об этом. Другие подробности смогу сообщить позднее.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/samsonov-wont-play-for-capitals-in-postseason/c-317627718?sf125800475=1
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