Главный тренер «Вашингтона» подчеркнул, что у Самсонова нет коронавируса

Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден отказался рассказывать, когда и как голкипер Илья Самсонов получил травму. Однако он отдельно подчеркнул, что россиянин не болеет коронавирусом, сообщает сайт НХЛ.

— Это не положительный тест на COVID, это травма, — уточнил Рирден. — На данный момент я могу рассказать только об этом. Другие подробности смогу сообщить позднее.