Главный тренер «Сент-Луиса» рассчитывает на Костина в плей-офф

Главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Беруби заявил, что рассчитывает на нападающего Клима Костина в плей-офф, пишет в Twitter журналист Джереми Рутерфорд.

«Он находится в обойме. У нас есть несколько хоккеистов, которые претендуют на место в составе. Посмотрим, как все сложится», — заявил тренер.

В этом сезоне россиянин успел провести два матча в НХЛ и набрал 1 (0+1) очко.

Начало сезона он провел в КХЛ, где в составе «Авангарда» выиграл Кубок Гагарина.