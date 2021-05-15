Главный тренер «Сент-Луиса» рассчитывает на Костина в плей-офф
20:16
Главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Беруби заявил, что рассчитывает на нападающего Клима Костина в плей-офф, пишет в Twitter журналист Джереми Рутерфорд.
«Он находится в обойме. У нас есть несколько хоккеистов, которые претендуют на место в составе. Посмотрим, как все сложится», — заявил тренер.
В этом сезоне россиянин успел провести два матча в НХЛ и набрал 1 (0+1) очко.
Начало сезона он провел в КХЛ, где в составе «Авангарда» выиграл Кубок Гагарина.
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