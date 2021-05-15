Кучеров и Стэмкос сыграют в первом матче «Тампы» в плей-офф

Нападающие «Тампы» Никита Кучеров и Стивен Стэмкос примут участие в первом матче команды в плей-офф НХЛ против «Флориды», сообщает Sportsnet.

Главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер подтвердил, что Стэмкос и Кучеров показали достаточную готовность на тренировках.

Стэмкос не играл с 9 апреля, Кучеров пропустил весь регулярный чемпионат.

Первый матч серии между «Тампой» и «Флоридой» пройдет 17 мая.