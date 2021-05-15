Кучеров и Стэмкос сыграют в первом матче «Тампы» в плей-офф
20:18
Нападающие «Тампы» Никита Кучеров и Стивен Стэмкос примут участие в первом матче команды в плей-офф НХЛ против «Флориды», сообщает Sportsnet.
Главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер подтвердил, что Стэмкос и Кучеров показали достаточную готовность на тренировках.
Стэмкос не играл с 9 апреля, Кучеров пропустил весь регулярный чемпионат.
Первый матч серии между «Тампой» и «Флоридой» пройдет 17 мая.
Читайте также
«У Этери ты либо работаешь, либо уходишь с катка. Каждая тренировка — стресс». Турецкий фигурист — о Тутберидзе и Мишине
4
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю