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Главный тренер «Питтсбурга» прокомментировал характер травмы Малкина

08:25
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Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан оценил состояние нападающего Евгения Малкина после игры регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (7:2), сообщает The Score.

По словам 51-летнего специалиста, в данный момент 33-летний российский хоккеист проходит медобследование. Более полная информация по повреждению Малкина поступит в течение сегодняшнего дня.

Россиянин получил травму верхней части тела. Эпизод произошел во втором периоде. Хоккеист упал после столкновения с одноклубником, а затем его прижал к борту защитник Эрик Гудбрансон.

В матче с «Коламбусом» у Малкина показатель полезности «+1» за 7.50 на льду.

Малкин получил травму в матче с «Коламбусом»

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