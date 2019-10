Малкин получил травму в матче с «Коламбусом»

«Питтсбург» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ разгромил «Коламбус» — 7:2. Российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин получил травму верхней части тела. Эпизод произошел во втором периоде. Малкин упал после столкновения с одноклубником, а затем его прижал к борту Эрик Гудбрансон.

Here's where Evgeni Malkin was injured during the 2nd period. #Pens pic.twitter.com/xkRsK6vVzj