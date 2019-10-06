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Малкин получил травму в матче с «Коламбусом»

04:45
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«Питтсбург» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ разгромил «Коламбус» — 7:2. Российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин получил травму верхней части тела. Эпизод произошел во втором периоде. Малкин упал после столкновения с одноклубником, а затем его прижал к борту Эрик Гудбрансон.

У Малкина показатель полезности «+1» за 7.50 на льду.

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