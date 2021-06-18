Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Руа: «Меня восхищает, как уверенно Флери справляется с проблемами»

22:00
Теги:

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Патрик Руа поделился мнением о голкипере «Вегаса» Марке-Андре Флери.

«Карьера Марка-Андре могла завершиться, но он достойно принял сложившуюся ситуацию. Уверен, что генменеджер «Вегаса» каждый день благодарит судьбу за то, что Марк-Андре Флери остался в команде, сохранив позитивный настрой. Не знаю, что стало бы с ней без него.

Он настоящий боец, никогда не сдается. Меня восхищает, как уверенно Марк-Андре справляется с проблемами. Я был уверен, что он сумеет восстановиться после потрясений прошлого сезона, но то, как он сделал это, превзошло мои ожидания. У него крепкий характер. Я впечатлен", — цитирует Руа русскоязычный сайт НХЛ.

На счету 36-летнего Флери 160 матчей в плей-офф, из которых 16 игр он провел на ноль.

В текущем сезоне Флери провел 14 матчей в плей-офф, в которых пропустил пропустил 27 шайб и один раз сыграл на ноль.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/roy-i-brodeur-voshizhayutsya-fleury/c-325378538

Опрос

проголосовало: 5150
Все опросы
Кто встретится в финале Кубка Стэнли-2021?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Матч Хорватия — Чехия не сыгран полностью: будет ли первый судейский скандал на Евро?
Англия — Шотландия, Евро-2020: где смотреть и во сколько начало матча
Хорватия и Чехия сыграли вничью на Евро-2020
Россия — с флагом, Украина — с Крымом: в каких формах сыграют сборные на Евро-2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей