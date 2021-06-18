Руа: «Меня восхищает, как уверенно Флери справляется с проблемами»

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Патрик Руа поделился мнением о голкипере «Вегаса» Марке-Андре Флери.

«Карьера Марка-Андре могла завершиться, но он достойно принял сложившуюся ситуацию. Уверен, что генменеджер «Вегаса» каждый день благодарит судьбу за то, что Марк-Андре Флери остался в команде, сохранив позитивный настрой. Не знаю, что стало бы с ней без него.

Он настоящий боец, никогда не сдается. Меня восхищает, как уверенно Марк-Андре справляется с проблемами. Я был уверен, что он сумеет восстановиться после потрясений прошлого сезона, но то, как он сделал это, превзошло мои ожидания. У него крепкий характер. Я впечатлен", — цитирует Руа русскоязычный сайт НХЛ.

На счету 36-летнего Флери 160 матчей в плей-офф, из которых 16 игр он провел на ноль.

В текущем сезоне Флери провел 14 матчей в плей-офф, в которых пропустил пропустил 27 шайб и один раз сыграл на ноль.