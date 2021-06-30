Капризов поблагодарил команду за приз лучшему новичку НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов поблагодарил одноклубников за то, что стал лауреатом «Колдер Трофи».

«Спасибо большое, мне очень приятно. Я очень рад получить эту награду, став лучшим новичком такой особенной лиги как НХЛ. Я наслаждался каждым матчем, получал удовольствие от атмосферы в раздевалке, и это было большая радость — выступать с такими одноклубниками. Мы прониклись удивительной атмосферой плей-офф. Организация дел в нашем клубе восхитительная. Я реально наслаждался всем, как сложился сезон. Он был реально особенным.

Просто блестяще. Во всех планах. Конечно, мне хотелось бы поблагодарить свою команду и одноклубников, без которых эта награда мне бы не досталась. Спасибо тренерскому штабу и нашей организации. Каждый внес очень большой вклад в то, что происходило с нами на льду и вне площадки. Благодарю свою семью, спасибо моим друзьям. Этот сезон не был простым, но для меня он стал особенным, и я благодарю всех за поддержку. Хотел бы сказать огромное спасибо всем", — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Капризова.

24-летний Капризов в текущем сезоне набрал 51 (27+24) очко в 55 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф у него 7 матчей и 3 (2+1) очков.