Главный тренер «Миннесоты»: «Капризов выглядел потрясающе»

Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон остался доволен игрой российского нападающего Кирилла Капризова в двустороннем матче.

Форвард забил красивый гол и отдал результативную передачу.

Для Капризова это первая шайба в джерси «Миннесоты», хотя и заброшенная во время тренировочной двусторонней игры. Команда Капризова проиграла со счетом 1:2.

«Вы видите мастерство, но видно еще кое-что и помимо работы с шайбой, а именно, когда ее у него нет, его намерение завладеть ее, его уровень борьбы за потерянные шайбы. Это было впечатляюще, — отметил Ивасон. — Очевидно, у него есть мастерство. Он умеет играть, он классно катается с шайбой. Он рвет задницу и делает отличную работу, защищая партнеров, при этом умеет удерживать соперников подальше от себя, у него низкая база, и его трудно оттолкнуть от шайбы. Сегодня он выглядел действительно потрясающе».

Напомним, 23-летний хоккеист заключил с «Миннесотой» двухлетний контракт новичка.

Капризов в прошлом сезоне выступал за ЦСКА. Он провел 57 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 62 (33+29) очка. В плей-офф у него 4 игры и 4 (2+2) очка.