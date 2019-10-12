Главный тренер «Каролины» в восторге от игры Свечникова

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор отметил игру нападающего Андрея Свечникова.

— Свечников играет здорово. Он очень целеустремленный игрок, отлично работающий на команду, — заявил Бриндамор в интервью официальному сайту «Каролины». — Хотел бы отдать должное и моему помощнику Джеффу Дэниэлсу, который трудится со Свечниковым каждый день. Думаю, Андрей может выйти на еще более высокий уровень.

19-летний уроженец Барнаула в нынешнем регулярном сезоне НХЛ провел 5 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 7 результативных передач. Прямо сейчас он: лучший ассистент лиги, а также лучший бомбардир среди российских игроков.