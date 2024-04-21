Главный тренер «Флориды» Морис: «Мне нравится нынешняя игра Куликова больше, чем когда-либо»

Главный тренер «Пантерз» Пол Морис в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о работе с защитником Дмитрием Куликовым, которого ранее тренировал в «Виннипеге».

— Что добавил для «Флориды» в этом сезоне вернувшийся в команду после многолетних путешествий по другим клубам Дмитрий Куликов?

— Мне нравится нынешняя игра Дмитрия больше, чем когда-либо. Он играл у меня в «Виннипеге», и он тогда только восстановился после серьезной травмы спины, с которой играл в «Баффало». В «Джетс» мы дошли до финала конференции, и он был большой частью этого похода. Затем снова были проблемы со здоровьем. Но думаю, что сейчас Куликов играет в лучший хоккей за всю карьеру.

Один специфический момент, в котором он точно сделал нашу команду лучше, — это меньшинство. В прошлом сезоне этот компонент был нашим слабым звеном. В этом все перевернулось. Когда команда оказывается способна из нижней десятки в лиге по игре в меньшинстве за один сезон забраться в топ-10 — это однозначно большая заслуга человека, который пришел в межсезонье и постоянно выходит при четыре на пять.

Он мощно играет у бортов, он отлично сыгрался в паре с Экманом-Ларссоном по стилю игры. Оба отлично двигают шайбу. Я вообще большой поклонник ветеранов, когда дело доходит до плей-офф. Опыт в таких матчах играет настолько больше в плюс, чем возраст — в минус!

Полностью интервью Мориса читайте на сайте «СЭ»