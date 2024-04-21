Главный тренер «Флориды» Морис восхитился голкипером Бобровским
Главный тренер «Пантерз» Пол Морис в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о работе с голкипером своей команды Сергеем Бобровским.
— Сергей Бобровский в прошлом сезоне провел выдающийся плей-офф.
— Безусловно.
— Можно ли сказать, что тот розыгрыш Кубка Стэнли стал толчком для его отличного нынешнего сезона?
— Думаю, да. Но в первую очередь отметил бы стиль игры команды перед ним. В прошлом сезоне мы провели большую работу, чтобы этот стиль поставить. Но уже только во время плей-офф в нашей игре в обороне появилась та солидность, которая уже в этом сезоне переросла в стабильность. Это создало ситуацию, при которой хорошая игра Боба давала нам очень, очень хороший шанс выиграть матч.
А он в нынешнем сезоне был невероятно стабилен. Сергей — очень ответственный человек. Он вкладывает невероятную степень ответственности и в свою профессию, и в свою семью, и в нашу организацию, и в отношение к болельщикам. Это его по-настоящему волнует.
Он хорошо понимал, что накладывает на него контракт (Бобровский зарабатывает 10 миллионов долларов в год. — Прим. И.Р.), когда подписал его. И понимал, что в первое время его игра не настолько хороша, как могла бы быть, и, думаю, это ранило его. Именно из-за степени его ответственности. Его личный успех и наш общий успех в прошлогоднем плей-офф скинул этот груз с его плеч.
И теперь он может просто играть. Вы можете видеть его на утренних тренировках гораздо больше улыбающимся и получающим гораздо больше удовольствия, чем раньше. Поэтому и на матчи он выходит таким эффективным, спокойным, сфокусированным, а в моментах, когда надо выручать, — фантастически взрывным. Выходя в ворота, Боб больше не несет никаких лишних тяжестей — он только защищает ворота нашей команды.
Бобровский одержал 36 побед за 58 игр в нынешнем сезоне. Он отразил 91,5% бросков при коэффициенте надежности 2,37.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
0 - 0
|0 - 0
|
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
0 - 0
|0 - 0
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
|0 - 0
|
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
0 - 0
|0 - 0
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
0 - 0
|0 - 0
|
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
1 - 0
|1 - 0
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
|0 - 0
|
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
1 - 0
|1 - 0
|21.04
|00:05
|
Каролина – Айлендерс
|3 : 1
|21.04
|03:00
|
Бостон – Торонто
|5 : 1
|21.04
|19:30
|
Флорида – Тампа-Бэй
|- : -
|21.04
|22:00
|
Рейнджерс – Вашингтон
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|81
|144
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|82
|140
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|76
|132
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|82
|69
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|82
|57
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|80
|56
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Георгий Романов
Сан-Хосе
|2
|1.01
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41