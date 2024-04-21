Главный тренер «Флориды» Морис восхитился голкипером Бобровским

Главный тренер «Пантерз» Пол Морис в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о работе с голкипером своей команды Сергеем Бобровским.

— Сергей Бобровский в прошлом сезоне провел выдающийся плей-офф.

— Безусловно.

— Можно ли сказать, что тот розыгрыш Кубка Стэнли стал толчком для его отличного нынешнего сезона?

— Думаю, да. Но в первую очередь отметил бы стиль игры команды перед ним. В прошлом сезоне мы провели большую работу, чтобы этот стиль поставить. Но уже только во время плей-офф в нашей игре в обороне появилась та солидность, которая уже в этом сезоне переросла в стабильность. Это создало ситуацию, при которой хорошая игра Боба давала нам очень, очень хороший шанс выиграть матч.

А он в нынешнем сезоне был невероятно стабилен. Сергей — очень ответственный человек. Он вкладывает невероятную степень ответственности и в свою профессию, и в свою семью, и в нашу организацию, и в отношение к болельщикам. Это его по-настоящему волнует.

Он хорошо понимал, что накладывает на него контракт (Бобровский зарабатывает 10 миллионов долларов в год. — Прим. И.Р.), когда подписал его. И понимал, что в первое время его игра не настолько хороша, как могла бы быть, и, думаю, это ранило его. Именно из-за степени его ответственности. Его личный успех и наш общий успех в прошлогоднем плей-офф скинул этот груз с его плеч.

И теперь он может просто играть. Вы можете видеть его на утренних тренировках гораздо больше улыбающимся и получающим гораздо больше удовольствия, чем раньше. Поэтому и на матчи он выходит таким эффективным, спокойным, сфокусированным, а в моментах, когда надо выручать, — фантастически взрывным. Выходя в ворота, Боб больше не несет никаких лишних тяжестей — он только защищает ворота нашей команды.

Бобровский одержал 36 побед за 58 игр в нынешнем сезоне. Он отразил 91,5% бросков при коэффициенте надежности 2,37.

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