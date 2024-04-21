Главный тренер «Флориды» Морис рассказал, что бы изменил в поведении, если бы поехал в Россию сейчас
Главный тренер «Флориды» Пол Морис в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал об опыте работы в России в качестве главного тренера магнитогорского «Металлурга» и о взаимоотношениях с российскими игроками НХЛ.
— В вашей команде сейчас три российских хоккеиста, при этом у вас есть уникальный опыт работы на протяжении сезона в КХЛ. Помогает ли он в работе с россиянами в НХЛ?
— Теперь я не думаю, что в момент приезда я имел достаточное понимание культуры места, куда еду. И речь не о русской культуре как таковой, а культуре хоккея — о стиле игры, стиле тренировок. О хоккейной общественности, о том, что она думает об игре. Я не понимал в этом вообще ничего.
Сегодня прошло уже больше десяти лет с тех пор, как я там работал. И вижу, что российский хоккей по-прежнему совершенно иной, нежели тот, в который играют здесь, в Северной Америке. Начиная с размера катка и с учетом еще миллиона вещей. И так уже почти сто лет! Поэтому, когда молодые российские хоккеисты приезжали играть в НХЛ, до моего приезда в Россию я ожидал от них более быстрой адаптации к игре и ассимиляции в культуре. Я просто не понимал, что они всю жизнь тренируются по противоположным принципам и видят игру и жизнь совсем иначе!
Я думал: «Ну, вбрасывай же шайбу в зону». И не отдавал себе отчета в том, что они никогда, никогда этого не сделают в такой ситуации, потому что их всю жизнь учили другому. Теперь я понимаю абсолютно иначе, через что им приходится проходить, когда требуется проявить себя здесь. И в хоккейном, и в жизненном отношении. Например, языковой барьер. Я же, приехав в Магнитогорск, не мог говорить с игроками на их языке и понимал, насколько сложно тренировать их и доносить до них свое видение в такой ситуации! Как нужно искать другие, чем обычно, пути, чтобы чувствовать свою связь с командой.
Зато теперь я могу присесть с игроком из России и поговорить с ним о том, через что тогда прошел там, и найти с ним на этой почве взаимопонимание. На самом деле я получил большое удовольствие от времени, проведенного в Магнитогорске. Прекрасно помню страсть, с которой относились к команде и к ее игре болельщики. Это было что-то особенное. Они по-настоящему любят эту игру!
Убежден, что для меня это был очень позитивный опыт. Я очень многое узнал и многому научился. И я понял, насколько же многого не знал. В момент, когда ехал в «Металлург», предполагал, что знаю о хоккее гораздо больше, чем понимал на самом деле. И если бы у меня была возможность делать это снова, то без минуты колебания повторил бы. И воспринял бы русскую культуру и игру гораздо больше и глубже. И не пытался бы изменить так много вещей, как старался сделать это тогда, — сказал Морис «СЭ».
Морис возглавлял «Металлург» с 2012 по 2013 год. Под его руководством команда вышла в плей-офф КХЛ, где уступила «Салавату Юлаеву» (3-4) в серии 1/4 финала Восточной конференции.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
0 - 0
|0 - 0
|
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
0 - 0
|0 - 0
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
|0 - 0
|
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
0 - 0
|0 - 0
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
0 - 0
|0 - 0
|
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
1 - 0
|1 - 0
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
|0 - 0
|
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
1 - 0
|1 - 0
|21.04
|00:05
|
Каролина – Айлендерс
|3 : 1
|21.04
|03:00
|
Бостон – Торонто
|5 : 1
|21.04
|19:30
|
Флорида – Тампа-Бэй
|- : -
|21.04
|22:00
|
Рейнджерс – Вашингтон
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|81
|144
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|82
|140
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|76
|132
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|82
|69
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|82
|57
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|80
|56
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Георгий Романов
Сан-Хосе
|2
|1.01
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41