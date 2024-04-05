Главный тренер «Флориды» Морис поделился эмоциями после выхода на четвертое место по победам в НХЛ

Главный тренер «Флориды» Пол Морис отреагировал на выход на четвертое место по победам среди наставников в НХЛ. 5 апреля команда обыграла «Оттаву» (6:0). Он признался, что сейчас получает больше удовольствия от работы, чем когда-либо в жизни.

«Иногда я вспоминаю прошлое и думаю: «Если бы я мог тренировать 500 матчей в этой лиге, это было бы что-то». А потом ты начинаешь работать и думаешь: «Чувак, если бы я мог одержать 500 побед, это было бы поразительно», — цитирует Мориса официальный сайт «Флориды Пантерз».

Ранее тренер работал в «Хартфорд Уэйлерс», «Торонто Мэйпл Лифс», «Каролина Харрикейнз», «Виннипег Джетс» и «Флорида Пантерз».

«Флорида» набрала 101 очко и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Оттава» идет на 14-й строчке — 70 очков.