Главный тренер «Детройта» может покинуть команду. У него случился конфликт с молодыми игроками команды

Главный тренер «Детройта» может покинуть команду после окончания сезона

Главный тренер «Детройта» Джефф Блэшилл может покинуть команду после окончания нынешнего сезона. Причиной может стать напряженные отношения с некоторыми молодыми игроками команды, с которыми у него произошел конфликт, сообщает журналист Франк Серавалли.

При этом Блэшилл должен доработать нынешний сезон до конца. Решение относительно его будущего будет приниматься летом.

В этом регулярном чемпионате команда набрала 60 очков в 66 матчах и сохраняет лишь математические шансы на попадание в плей-офф.

Соглашение с 48-летним специалистом рассчитано до конца сезона-2021/22. ОН работает с командой с 2015 года.