Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс оценил силовой прием защитника «Калгари» Никиты Задорова против форварда «Старз» Люка Гленденинга.

«Судьи иногда оказываются в сложной ситуации. Нам просто посмотреть замедленный повтор и сказать: «Это был удар в голову». Судьи же не всегда видят момент с лучшего ракурса. Это нужно понимать.

Не думаю, что там была попытка удара в голову. Посмотрим, как Люк будет чувствовать себя завтра. Пока же могу сказать, что он пропустил третий период из-за травмы верхней части тела», — цитирует тренера The Dallas Morning News.

Департамент безопасности НХЛ может рассмотреть данный эпизод. В самой игре Задоров не получил удаления за свой силовой прием.