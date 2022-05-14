Статистика Кузнецова в серии с «Флоридой»: 5 очков, два гола, 16 бросков и «-3»

«Вашингтон» шести матчах первого раунда плей-офф НХЛ уступил «Флориде».

Форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов провел 6 матчей, в которых набрал 5 (2+3) очков нанес 16 бросков по воротам, провел 2 силовых приема, заработал 2 минуты штрафа и завершил серию со средним показателем полезности «-3».

«Вашингтон» не может преодолеть первый раунд в четвертый раз подряд после того, как в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли.