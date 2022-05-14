Статистика Овечкина в серии с «Флоридой»: 6 очков, один гол, 19 бросков и «-3»

«Вашингтон» шести матчах первого раунда плей-офф НХЛ проиграл в серии с «Флоридой».

Форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин провел 6 матчей, в которых набрал 6 (1+5) очков, нанес 19 бросков, провел 30 силовых приемов и завершил серию со средним показателем полезности «-3».

«Вашингтон» не может преодолеть первый раунд в четвертый раз подряд после того, как в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли.