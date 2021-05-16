Главный тренер «Бостона» остался недоволен игрой команды в атаке в матче против «Вашингтона»

Главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди подвел итог первого матча серии плей-офф НХЛ против «Вашингтона» (2:3 ОТ).

«Сегодня в атаке мы сыграли далеко не так, как нужно. Большинство выглядело не блестяще. В общем, впереди мы сделали недостаточно, и против нас не было сложно играть», — приводит слова тренера сайт НХЛ.

Команды, выигравшие первый матч серии плей-офф, проходили дальше в 68,8% случаев в семиматчевых сериях (490-222). В том числе победили в семи сериях первого раунда плей-офф из восьми в прошлом году.