Маршан подарил клюшку маленькой болельщице «Вашингтона»

На разминке перед первым матчем плей-офф НХЛ между «Бостоном» и «Вашингтоном» (2:3 ОТ) шайба задела маленькую болельщицу «Кэпиталз».

Это заметил нападающий «Мишек» Брэд Маршан. Он подарил юной любительнице хоккея клюшку со своим автографом.