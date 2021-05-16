Маршан подарил клюшку маленькой болельщице «Вашингтона»
08:11
На разминке перед первым матчем плей-офф НХЛ между «Бостоном» и «Вашингтоном» (2:3 ОТ) шайба задела маленькую болельщицу «Кэпиталз».
Это заметил нападающий «Мишек» Брэд Маршан. Он подарил юной любительнице хоккея клюшку со своим автографом.
Читайте также
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю