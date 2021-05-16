Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Маршан подарил клюшку маленькой болельщице «Вашингтона»

08:11
Теги:

На разминке перед первым матчем плей-офф НХЛ между «Бостоном» и «Вашингтоном» (2:3 ОТ) шайба задела маленькую болельщицу «Кэпиталз».

Это заметил нападающий «Мишек» Брэд Маршан. Он подарил юной любительнице хоккея клюшку со своим автографом.

Читайте также

У Овечкина украли гол и записали на него передачу. Но он все равно привел «Вашингтон» к победе!
Рублев проиграл итальянцу Сонего в четвертьфинале турнира в Риме
«Вашингтон» в овертайме победил «Бостон» и повел в серии плей-офф
Шомуродов чуть не украл у «Аталанты» Лигу чемпионов. У Миранчука — рекорд по игровому времени и голевой пас

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей