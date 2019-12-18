Геннадий Курдин, детский тренер Никиты Гусева и Никиты Кучерова поделился мнением об Илье Ковальчуке, который стал неограниченно свободным агентом. За 81 игру в «Лос-Анджелесе» он заработал порядка 14 миллионов долларов

— Илья — великий бизнесмен, но хоккея у него маловато уже, — отметил Курдин. — Понятно, когда он поехал молодой — стиль игры у него был такой, что где-то можно было проломить, где-то протоптать, но сейчас уже возраст не тот. Илья — узкопрофильный игрок, ему не хватило сыгранности в команде. Это Овечкин всю жизнь в «Вашингтоне». Даже если играет плохо несколько матчей — ничего страшного, все знаю, что свое он забьет. Потом начинает колотить по три-четыре.

— Ковальчук готов подписать минимальный контракт с «Бостоном».

— Много играть ему не дадут. Его берут для глубины состава, на случай, если кто-то может получить травму. От него не ждут сверхъестественной игры.

«Гусев — лучший игрок большинства в мире. А его пытались переделать в тафгая»