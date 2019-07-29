Генменеджер "Тампы" отметил трудолюбие и профессионализм Василевского

Генеральный менеджер "Тампы" Жюльен Брисбуа прокомментировал подписание нового контракта на 8 лет с голкипером Андреем Василевским. Зарплата 25-летнего россиянина составит 9,5 миллиона долларов в год.

"Тампа" горда сегодня сообщить, что Василевский останется в команде еще на восемь лет, – приводит слова менеджера официальный сайт команды. – С того момента, как Андрей пришел в "Лайтнинг", он постоянно демонстрировал завидное трудолюбие и профессионализм, как на льду, так и за его пределами. И мы рады осознавать, что он продолжит карьеру в нашем клубе".

В прошлом сезоне Василевский провел 53 матча в регулярном чемпионате и 4 игры в плей-офф. Его процент отраженных бросков составил 92,5 и 85,6 соответственно.