Генменеджер «Калгари»: «Юбердо — один из лучших нападающих НХЛ, который делает игроков вокруг себя лучше»

Генеральный менеджер «Калгари» Брэд Треливинг поделился впечатлениями от восьмилетнего контракта с форвардом Джонатаном Юбердо.

«Мы очень рады, что подписали с Джонатаном долгосрочный контракт. Это элитный игрок, один из лучших нападающих лиги, который делает игроков вокруг себя лучше. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать Джонатана и его вклад в успех нашей команды», — приводит слова Треливинга официальный сайт клуба.

5 августа 29-летний канадец заключил контракт на 8 лет, по которому форвард получит 84 млн долларов. Ранее Юбердо перешел в «Калгари» в рамках обмена с «Флоридой»: «Пантерз» получили форварда Мэттью Ткачака, а в «Флэймз» перешли Юбердо, защитник Маккензи Уигар и проспект Коул Швиндт.

В минувшем сезоне Юбердо провел 80 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 115 (30+85) очков. Также на его счету 5 (1+5) очков в 10 играх плей-офф.