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5 августа, 23:58

Арбитраж присудил Тренину контракт на два года с зарплатой в 1,7 миллиона долларов за сезон

Иван Шитик
Корреспондент
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Арбитраж присудил новый контракт нападающему «Нэшвиллу» Якову Тренину. Соглашение будет рассчитано на два года, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Зарплата российского форварда составит 1,7 миллиона долларов за сезон.

Напомним, что сторона игрока требовала год и 2,4 миллиона, а «Нэшвилл» давал 1,3 миллиона и два года.

25-летний российский нападающий находится в статусе ограниченно свободного агента.

В прошедшем сезоне Тренин сыграл 80 матчей регулярного чемпионата, в которых забросил 17 шайб и отдал 7 результативных передач. В четырех матчах плей-офф форвард записал в свой актив три гола.

Яков Тренин
ХК Нэшвилл Предаторз
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