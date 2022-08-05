«Колорадо» подписал контракт с Блидом

Форвард Антон Блид подписал контракт с «Колорадо», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 27-летним шведом рассчитано на один год, по которому он получит 750 тысяч долларов.

Блид выступал в системе «Бостона» с 2015 года. В минувшем сезоне форвард провел 32 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 9 (2+7) очков.