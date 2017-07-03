19:35 3 июля | Хоккей — НХЛ

Генменеджер "Далласа" - о подписании Радулова: "Теперь наша топ-шестерка сравнится по таланту с другими командами НХЛ"

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Генеральный менеджер "Далласа" Джим Нилл высоко оценил игровой потенциал новичка команды Александра Радулова. По его словам, форвард обладает огромной скоростью и мастерством.

- Александр - динамичный плеймейкер, обладающий высокой скоростью и огромным мастерством, - приводит пресс-служба "Старз" слова Нилла. - После этого подписания наша топ-шестерка станет такой же талантливой, а состав будет обладать такой же глубиной, как и любая команда НХЛ.

Как и предполагал "СЭ", россиянин подписал контракт с "Далласом". Соглашение рассчитано на пять лет, а его сумма составляет 31,25 миллиона долларов.

В прошлом сезоне на счету Радулова 54 (18+36) очка в 76 матчах регулярного чемпионата и (2+5) очков в 6 играх плей-офф в составе "Монреаля".

 

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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ростовский свин

не надо забывать что радулов набрал 54 очка в монреале -где 1-2 игрока более менее способны с ним исполнять.С бенном и сегином радулов запросто может набрать за сезон 70-80 очков ...а то и больше...

21:23 3 июля

Werewolf

Да хватит тебе, Джим. Вон Моня говорил что в хоккее нет такого понятия плеймейкер. Ты что то путаешь.

21:07 3 июля

spetrov

Удачи, Александр. Будем и дальше за тебя болеть.

20:53 3 июля