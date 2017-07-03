Радулов, вероятнее всего, окажется в "Далласе"

Как стало известно "СЭ", нападающий Александр Радулов, вероятнее всего, подпишет контракт с "Далласом".
По данным "СЭ", "Монреаль" предлагал 30-летнему Радулову 6-летнее соглашение на 36 миллионов долларов, но стороны не сумели договориться.
В прошлом сезоне на счету Радулова 54 (18+36) очка в 76 матчах регулярного чемпионата и (2+5) очков в 6 играх плей-офф в составе "Канадиенс".
PvsZ
ростовский свин, сборище относительно известных имён - ещё не команда...
19:36
ростовский свин
так и думал ....отлично, даллас превращается в контендера на западе - тройка радулов - бенн- сегин это понастоящему страшное оружие... бишоп в воротах ,линделл,клингберг, мето, хэмьюс - топ 4 в защите,в нападении 4 центра : сегин, спецца, ганзал , факса.наполнить 2-4 тройки тоже есть кем.А что даллас вполне претендент!?
19:28
spetrov
Dallas - не понятно. Радулов, конечно, это Радулов, но Montreal, на мой взгляд, лучше ему подходил. Всех денег все равно не заработаешь.
19:26
profee
что он творит... зачееееем?
19:14