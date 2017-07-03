Радулов, вероятнее всего, окажется в "Далласе"

Как стало известно "СЭ", нападающий Александр Радулов, вероятнее всего, подпишет контракт с "Далласом".

По данным "СЭ", "Монреаль" предлагал 30-летнему Радулову 6-летнее соглашение на 36 миллионов долларов, но стороны не сумели договориться.

В прошлом сезоне на счету Радулова 54 (18+36) очка в 76 матчах регулярного чемпионата и (2+5) очков в 6 играх плей-офф в составе "Канадиенс".