Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Tokyo 2020
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Антанасиу продлил контракт с «Лос-Анджелесом» на год

22:20
Теги:

Нападающий Андреас Атанасиу продлил контракт с «Лос-Анджелесом». Соглашение рассчитано на один год, сообщает сайт клуба.

Зарплата 26-летнего канадца составит 2,7 миллиона долларов.

В прошлом сезоне Атанасиу провел 47 матчей в регулярном чемпионате и набрал 23 (10+13) очка.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Фиорентина» предложила Кокорина турецким и российским клубам
Выпавший во время схватки телефон, родство с великим борцом, огромная сила. Что известно о Мадине Таймазовой
Снимается для глянца, написала книгу, бьется на Олимпиаде. Рамла Али — первая женщина-боксер из Сомали
«Я хочу вернуться. Запрещают...» Трефилов — о мечтах
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд