Антанасиу продлил контракт с «Лос-Анджелесом» на год
22:20
Нападающий Андреас Атанасиу продлил контракт с «Лос-Анджелесом». Соглашение рассчитано на один год, сообщает сайт клуба.
Зарплата 26-летнего канадца составит 2,7 миллиона долларов.
В прошлом сезоне Атанасиу провел 47 матчей в регулярном чемпионате и набрал 23 (10+13) очка.
Читайте также
Выпавший во время схватки телефон, родство с великим борцом, огромная сила. Что известно о Мадине Таймазовой
Снимается для глянца, написала книгу, бьется на Олимпиаде. Рамла Али — первая женщина-боксер из Сомали
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю