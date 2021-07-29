Антанасиу продлил контракт с «Лос-Анджелесом» на год

Нападающий Андреас Атанасиу продлил контракт с «Лос-Анджелесом». Соглашение рассчитано на один год, сообщает сайт клуба.

We're happy-to-see-you, Andreas Athanasiou! The LA Kings sign the forward to a one-year extension. — LA Kings (@LAKings) July 29, 2021

Зарплата 26-летнего канадца составит 2,7 миллиона долларов.

В прошлом сезоне Атанасиу провел 47 матчей в регулярном чемпионате и набрал 23 (10+13) очка.