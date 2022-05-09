«Оттава» уволила Пьера Макгуайра с поста вице-президента по развитию игроков

«Оттава» уволила бывшего комментатора Пьера Макгуайра с поста вице-президента по развитию игроков, сообщает инсайдер Брюс Гарриоч.

При этом у специалиста оставалось еще два года контракта с клубом.

Ранее Макгуайр уже находился в системе «Сенаторз». С 1994 по 1996 годы он был скаутом клуба.

В сезоне-1991/92 Макгуайр также был ассистентом главного тренера «Питтсбурга». С 1997 года он работал на телевидении. В «Оттаву» он вернулся в 2021-м.