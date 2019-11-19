Генеральный менеджер «Флориды»: «Дадонов пропускает много голевых шансов, не думает о себе»
03:37
Генеральный менеджер «Флориды» Дэйл Тэллон поделился мнением о форварде Джонатане Юбердо.
— Каждый год он становился все лучше, — приводит слова Тэллона российская версия официального сайта НХЛ. — В этом году он выглядит более целеустремленным, больше верит в свое тело и ноги. При этом ему еще есть куда идти.
Хочется, чтобы он был более эгоистичным, но это в нем не главное. Они с Барковым в первую очередь нацелены на передачи. Дадонов — тоже такой, так что мы бы хотели большей бросковой активности от любого из них. Но им нравится работать внизу и доводить дело до идеальных бросков. Они часто так делают. Также они пропускают много голевых шансов, потому что не думают о себе.
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