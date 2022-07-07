Ничушкин принес извинения перед «Далласом»

Генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл рассказал, что получил извинения от нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина.

«Когда Ничушкин впервые сыграл против «Далласа» в джерси «Колорадо», он поблагодарил меня, извинился и сказал: «Я был не тем, кем должен был быть с вами», — приводит слова Нилла журналист Саад Юсуф. — Потом мне позвонил Джо Сакик и спросил, есть ли что-нибудь, о чем он должен знать. Я ответил: «Джо, Вэл является тем, на кого ты точно можешь положиться». Нужно отдать должное не только «Колорадо», но и самому Валерию. Ничушкин понял, что ему нужно измениться, иногда игрокам это необходимо».

Напомним, что Ничушкин был задрафтован «Далласом» в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2013 году под общим 10-м номером. В итоге нападающий провел в составе «Старз» 223 матча и набрал 74 (23+51) очка за результативность. Уже после этого контракт россиянина был выкуплен клубом.

В прошедшем сезоне Ничушкин завоевал Кубок Стэнли и установил личный рекорд результативности. В 62 встречах регулярного чемпионата НХЛ нападающий записал на свой счет 52 (25+27) очка, а в розыгрыше Кубка Стэнли набрал 15 (9+6) очков в 20 играх.