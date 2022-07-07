В «Миннесоте» сообщили, что Капризов находится в России

Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин сообщил, что российский нападающий клуба Кирилл Капризов в настоящий момент находится в России.

«Капризов в России, и у него все хорошо. Он находится там вместе с семьей и друзьями», — приводит слова Герина AP News.

Ранее «СЭ» сообщал, что Капризов более чем за три месяца до старта сезона НХЛ вернулся в США из России, где проводил отпуск. Это связано с ситуацей вокруг Ивана Федотова, которого отправили в воинскую часть Северодвинска для прохождения службы.

Ранее в Сети появилась информация, что Капризов подозревается в покупке военного билета в 2017 году. Однако отец форварда опроверг это в комментарии «СЭ».

В прошлом сезоне Капризов провел в регулярке НХЛ 81 матч за «Миннесоту» и набрал 108 (47+61) очков. В плей-офф — 6 игр и 8 (7+1) очков.